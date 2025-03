Oasport.it - Nadia Battocletti vince il World Cross Country Tour! Le campestre mondiali si tingono d’azzurro

ha vinto il, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa. L’azzurra ha conquistato la classifica generale delle competizione che riunisce le gare dipiù prestigiose al mondo, impresa mai riuscita in passato a un atleta italiano. Si tratta di un successo storico che avvalora l’enorme caratura acquisita dalla nostra portacolori, medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024.Il trionfo certificato daAthletics arriva al termine di un inverno in cui la fuoriclasse trentina è stata impeccabile in tutti gli eventi disputati sui prati: fantastiche le affermazioni nella Classica di Alcobendas, agli Europei e al Campaccio, senza dimenticarsi del terzo posto alla Cinque Mulini. La Campionessa d’Europa di 5000 e 10000 metri, che durante l’inverno ha firmato il record italiano sui 3000 metri indoor, ha prevalso con 3.