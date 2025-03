Lapresse.it - Myanmar: vice premier Thailandia, 50 dispersi in palazzo crollato a Bangkok

Milano, 29 mar. (LaPresse) – In, ilprimo ministro del Paese, Anutin Charnweerakul, ha detto che al momento ci sono circa 50 persone disperse dopo il crollo di un grattacielo a, in seguito al violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha scosso ieri il. “Abbiamo sempre speranza. Lavoriamo instancabilmente e continuiamo a lavorare 24 ore su 24 per assicurarci che tutti siano al sicuro”, ha detto Charnweerakul ai giornalisti. Lo riporta la Bbc.