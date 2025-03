Iltempo.it - Myanmar, più di 1000 vittime. L'esperto: "Palazzi crollati a Bangkok? Inspiegabile"

Si aggrava ed è probabilmente destinato ad aumentare il bilancio delledel terremoto in: sale infatti a oltre 1.000 il numero dei morti in tutto il Paese. "Si stanno ancora raccogliendo cifre dettagliate", ha dichiarato il governo dello Stato che, già alle prese con una guerra civile prolungata e sanguinosa, dovrà ora fare i conti con una massiccia crisi umanitaria e un territorio tutto da ricostruire perché sbriciolato. L'epicentro del sisma che ieri ha fatto crollare la terra, seminato il panico e causato morte è stato non lontano da Mandalay. Sono seguite diverse scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 6,4. Sonoal suolo edifici, ma anche ponti e strade ed è difficile ora fare spostamenti. Nella vicina Thailandia, il terremoto ha scosso la grande area di, con circa 17 milioni di persone, molte delle quali vivono in grattacieli, e altre parti del Paese.