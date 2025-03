Quotidiano.net - Myanmar: crisi, isolamento e scontri interni. Terremoto di regime: l’inferno è più buio

Roma, 29 marzo 2025 – Una tragedia umanitaria amplificata dalla tragedia politica. Ilmilitare, al potere dopo il colpo di Stato del 2021, ha isolato così tanto il suo Paese che, davanti a una disgrazia come ildi magnitudo 7.7 che lo ha colpito due giorni fa, si è fatto trovare ampiamente impreparato a fronteggiare l’emergenza sotto più punti di vista. Così, ilsi scopre ancora più solo, diviso al suo interno sotto molti punti di vista. Le comunicazioni sul territorio nazionale sono rese molto più difficili sostanzialmente per due motivi. Il primo è che le reti di telecomunicazione si sono rivelate inadeguate a una situazione del genere, complice anche il fatto che molte importanti aziende del settore hanno lasciato il Paese dopo il colpo di Stato del 2021. Il secondo fattore è rappresentato dalle restrizioni imposte alla libertà di stampa, che non hanno fatto eccezione nemmeno davanti a una disgrazia di queste proporzioni.