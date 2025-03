Juventusnews24.com - Mutu ridimensiona la sua esperienza alla Juve: «A Torino ho vinto due scudetti, ma lì sono stato più felice»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex attaccante, ha parlato della suaitaliana culminata con le parentesiFiorentina: ecco le sue paroleAdrianha parlato ai microfoni del Telegraph in merito alle sue ultime esperienze in Italia con le maglie dellae della Fiorentina. Di seguito, l’ex attaccante ha rivelato quale delle due parentesi gli è piaciuta maggiormente.PAROLE – «Aabbiamodue, mapiùFiorentina, dove ho ritrovato la mia migliore forma».Leggi suntusnews24.com