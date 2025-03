Musica MissSara & Fedele | fragilità svelata tra inediti omaggi acustici e riletture inattese

Leggi su Ildenaro.it

“Scegliere con cura con chi essere fragili” è il titolo evocativo del nuovo progetto discografico del duo composto da; Fabrizio, in uscita il 30 marzo 2025 per Cellar Studio. Presentazione live l’8 aprile alle 21 al Nevermind di via Coroglio 128. Un lavoro intimo e delicato che racchiude sette tracce, un prezioso equilibrio tra cinqueche esplorano le sfumature dell’anima e due cover sorprendenti, rilette con sensibilità e originalità.Il duo, nato dalla sinergia artistica tra la voce intensa di MisSara e la poliedrica maestria di Fabrizio(chitarre, voce, basso, produzione, registrazione, arrangiamento, missaggio e masterizzazione), si avvale per questo nuovo lavoro del tocco raffinato di Marco Di Palo al violoncello e della ritmica precisa di Marco Iaccarino alla batteria.