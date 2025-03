Lanazione.it - Muore dopo intervento agli occhi: 50enne non si risveglia dall’anestesia

Arezzo, 29 marzo 2025 – Giallo sulla morte di una donna di 50 anni ricoverata in una clinica aretina per un. Roberta Mazzuoli, è morta ieri. Secondo le prime indiscrezioni la donna originaria di Abbadia San Salvatore non si sarebbetal'anestesia. Madre di un adolescente viveva nel paese dell'Amiata insieme al compagno e lavorava in un supermercato. Una vicenda ancora tutta da chiarire. Notizia in aggornamento