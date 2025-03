Spettacolo.periodicodaily.com - Mr. Morfina, il nuovo film d’azione con Jack Quaid

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

È una malattia rara a dare a Nathan Caine, Nate, il soprannome di Mr., da cui il titolo delcon l’attore. Un soprannome con cui i compagni di scuola lo prendevano in giro, ma grazie a questa malattia il protagonista diventa un eroe. La commediaMr.è uscita nelle sale cinematografiche il 27 marzo ed è diretta da Dan Berk e Robert Olsen.Nate e SherryNate lavora in un’importante banca americana. È elegante, composto, introverso. Non ama uscire e ha un unico amico, conosciuto online grazie a un videogioco. Perché? Nate ha una malattia rara che gli impedisce di provare dolore e per questo motivo deve prestare attenzione a tutto, per non morire. Non ha mai mangiato una fetta di torta, per paura di mordersi la lingua senza accorgersene e dissanguarsi.