Ilrestodelcarlino.it - Movida, riunione tra Comune e locali

Si è tenuta la tanto attesatra i rappresentanti deinotturni e dellacittadina e la questura, con l’obiettivo di prepararsi in maniera sinergica alla prossima stagione estiva, ponendo al centro il tema della sicurezza. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi aspetti legati alla gestione della sicurezza sia all’interno che all’esterno dei, con particolare attenzione al rafforzamento dei controlli e alla prevenzione di situazioni di rischio. Da parte degli imprenditori del settore è emersa una forte volontà di collaborare con le forze dell’ordine per garantire un divertimento responsabile e un ambiente sicuro per tutti. Laha sottolineato l’importanza di un’azione congiunta: da un lato, isi impegneranno ad adottare misure sempre più efficaci in termini di controllo e gestione della sicurezza, coinvolgendo personale qualificato e sensibilizzando la clientela; dall’altro, la Questura intensificherà la presenza sul territorio con operazioni di prevenzione e monitoraggio, al fine di assicurare un’estate serena e priva di criticità.