Ilnapolista.it - Motta incensato per mesi, ora è giudicato non adatto: «Qualcuno di voi ha capito chi è Thiago Motta?»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo la vittoria della Juventus sul Genoa per 1-0, negli studi di Sky si commenta e si paragona questa versione con la versione di. Un esempio lampante di come i media italiani passino in un battito di ciglia dall’esaltazione massima alla deplorazione più bassa.Leggi anche: Libera da, la Juve torna a vincere (1-0 al Genoa). Tudor avvia l’azione del golIl primo commento a Sky lo fa Di Marzio ed è, ovviamente, sul diverso carattere con cui la Juventus di Tudor ha affrontato il Genoa. «Oggi una Juve più cattiva, con più carattere. Ha vinto più duelli del Genoa, ha fatto più falli».Bonan riporta il discorso su: «Non ha molto senso giudicare la Juve dal punto di vista tecnico». L’assist lo coglie Marocchi:«La reazione me l’aspettavo, piuttosto scontata. I tre difensori anche questa sera hanno dimostrato qualche difficoltà.