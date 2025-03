Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint di Austin con qualche brivido. Bagnaia lotta ed è terzo

Leggi su Oasport.it

Pur conrischio in più del previsto e senza rifilare distacchi abissali,ladel Gran Premio delle Americhe 2025 e conserva la sua imbattibilità stagionale indopo le doppiette di Buriram e Termas de Rio Hondo. L’otto volte campione mondiale si è imposto dalla pole position nella gara breve al COTA di, restando in corsa per ilweekend perfetto consecutivo da inizio anno.Il fenomeno di Cervera non ha avuto vita facile nel primo giro della corsa, ingaggiando un rovente duello con il compagno di squadra Francesco(autore di una partenza strepitosa dal 6° al 1° posto) e sfiorando la caduta nel T4, per poi riprendersi la prima posizione ed involarsi verso la quinta affermazione di fila nel 2025 senza prendersi altri rischi.ha preceduto ancora una volta il fratello minore Alex, rivelazione dell’anno in sella alla Ducati GP24 del team Gresini, che ha avuto il merito di respingere al mittente il forcing iniziale di