MotoGP, Marc Marquez pronto a dettare legge nel sabato di Austin, Bagnaia deve risalire

Si entra ufficialmente nel vivo dell’importantissimo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di(Texas), ci attende undi capitale importanza, con il piatto forte rappresentato dalla Sprint Race, dopo un venerdì condizionato dalla pioggia.Il programma della giornata odierna sulla pista statunitense prenderà il via alle ore 16.10 italiane (le ore 10.10 locali) con la seconda sessione di prove libere, ultima occasione per team e piloti di mettere le mani sulle rispettive moto per trovare il giusto bilanciamento in vista di qualifiche e gare. Qualifiche che scatteranno alle ore 16.50 con la Q1, mentre la Q2 che definirà lo schieramento di partenza scatterà alle ore 17.