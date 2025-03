Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Ho fatto il minimo per ottenere il massimo. Che rischio nel primo giro!”

Leggi su Oasport.it

Cinque su cinque.ha dato un seguito alla sua serie vincente in questa primissima parte del Mondiale 2025 di. Sul circuito di Austin, uno dei suoi “feudi”, lo spagnolo si è imposto con la Ducati ufficiale nella Sprint Race in Texas, a precedere ancora una volta il fratello Alex (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).Una Sprint con unmolto movimentato in cuinon è partito così bene, mentre Pecco ha sferrato un super attacco in curva-1, che l’ha proiettato davanti a tutti. Bravoa riprendersi la posizione, rischiando però la caduta nel terzo settore della pista e venendo infilato sia da Bagnaia che dal fratello. Similmente, alla situazione precedente, frenata pazzesca poco prima del rettilineo dei box e davanti a tutti.“Sono andato molto vicino alla caduta perché la pista ha avuto un’evoluzione che non mi aspettavo.