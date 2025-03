Oasport.it - MotoGP, GP USA 2025: le pagelle della Sprint Race. Segnali da Bagnaia, Marquez rischia di cadere

USAMarc(Ducati ufficiale) 9 – Siamo un po’ cattivelli con Marc, anche perché lui ha un po’ viziato noi cultori del giudizio. La partenza poco brillante e soprattutto il triplo jolly che si è giocato nel t-3pista di Austin hanno reso meno scontata questain Texas. Si sapeva alla vigilia che qui si corre nel suo giardino di casa per eccellenza e il rischio di rimanere a mani vuote è stato alto. Certo, alla fine siamo a 5 su 5 e il margine sugli inseguitori cresce, per cui bene così: +19 su Alexe +36 su Francesco.Alex(Ducati Gresini) 8 – Ma siamo sicuri che abbia solo una GP24? Battute a parte, Alex dà seguito alla premiata ditta col fratellone e nuovo uno-due in una top-class da sapor di “Affari di famiglia”.