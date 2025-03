MotoGP GP delle Americhe | Marquez ancora in pole al COTA le pagelle delle qualifiche

Leggi su Sportface.it

Marcottiene la terzaconsecutiva sulla pista del, che ospita ledel terzo appuntamento della stagione di. Lo spagnolo, da sempre a proprio agio sul circuito statunitense, firma un ottimo giro in 2:01.088. Il 2:01.189 di Fabio Di Giannantonio non basta per spodestare il numero 93, ma l’italiano della VR46 può dirsi soddisfatto del proprio crono. A chiudere la prima fila è il minore dei fratelli, che in sella alla Gresini firma un 2:01.448. La quarta posizione è di Pedro Acosta con KTM, seguito dall’altra VR46, quella guidata da Franco Morbidelli. Sesta posizione per Francesco Bagnaia, che non riesce a portare il proprio tempo sotto il 2:01.611 e si trova a circa mezzo secondo dalla cima della classifica.Il Q1, che ha concesso l’accesso alla fase successiva a Fabio Quartararo su Yamaha e al pilota della Honda Luca Marini, ha fermato l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che in gara scatterà tredicesimo.