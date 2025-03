Oasport.it - MotoGP, Franco Morbidelli: “Gara non brillante, Acosta mi ha quasi buttato fuori…”

Arriva una quinta posizione peral termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il pilota del team Pertamina VR46 ha messo in mostra una prova solida, ma ha perso il confronto diretto con il compagno di team Fabio Di Giannantonio.La vittoria è di Marc Marquez con 795 millesimi sul fratello Alex, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 1.9. Centra il quarto posto Fabio Di Giannantonio a 8.5, quinto proprioa 9.6, mentre è sesto Fabio Quartararo a 10.6. Settima posizione per Pedroa 12.0, ottava per Luca Marini a 13.5, quindi nono Ai Ogura a 13.7, mentre è decimo Marco Bezzecchi a 14.5.Al termine della Sprint Race il pilota romano ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “La battaglia con Diggia? Bisogna sempre tenere un occhio di riguardo per il compagno di team ed essere lucidi.