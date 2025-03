Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia minimizza le preoccupazioni: “L’obiettivo era la top-10, ho molto margine”

Distacco di 1.530 dalla vetta occupata dal proprio compagno di squadra e decima posizione al termine delle pre-qualifiche. In questo modo si è concluso il venerdì diad Austin, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di. Un venerdì particolare, fortemente condizionato dalla pioggia, con la pista che nel corso del secondo turno di prove odierno è andato ad asciugarsi con grande rapidità., da questo punto di vista, ha palesato problemi in termini di guida e di prestazione. Tuttavia, ai microfoni dei media presenti in loco, non ci sono grossi: “Le condizioni non erano delle migliori. Ho scelto di andare ancora con la gomma soft all’anteriore, ma non sono riuscito a sfruttare per niente la situazione. Comunque sono nei dieci, quindi tutto sommato va bene“, ha detto