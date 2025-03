Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Gara positiva. Vedo segnali di crescita: sto arrivando!”

Ce l’ha messa tutta, ma si deve accontentare del terzo posto al termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il due-volte campione del mondo ha messo in scena una partenza stellare. Da sesto a primo in curva 1. Ma, dopo pochi chilometri, i fratelli Marquez lo vanno a superare e non gli lasciano chance di gloria.Il successo è andato proprio a Marc Marquez con un margine di vantaggio di appena 795 millesimi sul fratello Alex, mentre completa il podio Peccoa 1.9 al termine di unadecisamente solida e incoraggiante. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 8.5, quinta per Franco Morbidelli a 9.6, mentre è sesto Fabio Quartararo a 10.