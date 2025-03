Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Grande lavoro svolto, daremo fastidio a Marquez”

Sono da poco terminate le qualifiche del Gran Premio delle Americhe. Sul circuito di Austin, Marcha dimostrato tutta la sua forza e dopo le qualifiche della Sprint Race si è aggiudicato anche la pole della gara in programma domenica con il crono di 2.01.088. Seconda posizione per un sorprendenteDi(VR46 Racing Team) con un distacco di 0.101.Terzo posto per lo spagnolo Alexche, con la sua Ducati del Team Gresini, scatterà in seconda fila. Quarta posizione per il suo connazionale Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Team) con un distacco di 0.416 dalla prima posizione. Quinto posto per un ottimo Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) che è riuscito ad anticipare un Francesco Bagnaia in netta difficoltà.Disi dimostra contento ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stata una super giornata, penso che abbiamo fatto unincredibile, l’obiettivo era quello di stare in prima fila e lo abbiamo raggiunto.