Sport.quotidiano.net - MotoGp Austin, Sprint Race: Marc Marquez è ancora inarrestabile. Terzo podio uguale su tre

29 marzo 2025 - Non si può fermare, nemmeno un imprevisto come la super partenza di Pecco Bagnaia può mettere i bastoni tra le ruote al catalano. Lo spagnolo fa cinque su cinque trae gare, mentre i suoi rivali replicano per la terza volta su tre corse del sabato lo stesso, con Alexsecondo e lo stesso Bagnaia. Altra dimostrazione di forza del numero 93, che dopo aver lottato nel primo giro, saluta la compagnia e vince in solitaria questadel GP delle Americhe. Alle loro spalle si confermano anche le Ducati di Morbidelli e Di Giannantonio mentre battono un colpo Yamaha e Honda con Quartararo sesto e Marini ottavo, con Acosta tra i due a completare la zona punti. Fuori dalla zona punti tutte le Aprilia con Bezzecchi nono e Ogura decimo. La gara Partenza mostruosa di Pecco Bagnaia, che dal sesto posto sale in prima posizione all'inizio del serpentone del primo settore di circuito.