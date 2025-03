MotoGp Austin Sprint a Marc Marquez

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.45prosegue il filotto in questo inizio di stagione. Sua anche ladi, davanti al fratello Alex e a Bagnaia. E' proprio Pecco ad animare lo start: scatta dal 6° stallo e infila in testa la prima curva. Per un paio di giri è duello con i fratelli. Il poleman, però, mette subito in chiaro i valori, nonostante un rischio che poteva metterlo fuori gara. Di Giannantonio, 2° in griglia, paga nei primi giri,poi rimonta e chiude 4°, davanti a Morbidelli. Luca Marini è 8°, decimo Bezzecchi.