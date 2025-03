Lapresse.it - MotoGp Americhe, Marc Marquez in pole con la Ducati

partirà dallaposition nel Gran Premio, di scena a Austin in Texas.: la griglia di partenzaNel Q2 lo spagnolo dellaha firmato il miglior tempo in 2'01?088 davanti al sorprendente Fabio Di Giannantonio su una una Pertamina del Team VR46, secondo a +0.101, e al fratello Alex sudel Team Gresini terzo +0.360. Quarto tempo la Ktm di Pedro Acosta a +0.416, seguito da Franco Morbidelli sull'altra moto del Team VR46, a +0.441. Sesto posto per l'altraufficiale di Pecco Bagnaia a +0.523. Perè la terzaconsecutiva in questa stagione.