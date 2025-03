Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Noi ci mettiamo sempre l’esplosività, ma Marc ha una marcia in più”

si conferma uno dei grandi protagonisti del Motomondiale 2025. Il pilota in forza al Team Gresini partirà infatti dalla prima fila in occasione del GP degli USA, terzo appuntamento stagionale in scena questo fine settimana presso il prestigioso circuito del COTA di Austin, in Texas.Nello specifico il pilota spagnolo ha raccolto un gap di 0.101 rispetto al fratelloche, tanto per cambiare, ha conquistato la pole position per la terza gara di fila, precedendo un ottimo Fabio Di Giannantonio. Una volta approdato al parco chiuso, l’iberico ha commentato la sua prestazione.“Noi abbiamo esplosività in ogni gara, maqui ha unaia in più. Abbiamo dato il massimo, anche se ho fatto un errore all’ultimo gir – ha dettoai microfoni di Sky Sport Italia – Avevo già un bel grip questa mattina, speriamo di poter fare bene.