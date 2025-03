Lanazione.it - Mostro di Firenze: la procura rigetta l'istanza sull'uomo del Mugello

I capelli del sospettato di essere ildi, secondo un identikit, non erano "rossi" ma "mossi". E soprattutto la pistola che il soggetto in questione avrebbe detenuto, una Beretta calibro 22 rubata in un’armeria di Borgo San Lorenzo nel 1965, non poteva essere in suo possesso perché ritrovata, confiscata e rivenduta all’asta giudiziaria negli anni ’70. Laha risposto con un rigetto all’di un legale di una parente di una vittima del delitto del giugno del 1981, riguardo all’acquisizione di atti investigativi dell’inchiesta ’’ mirati a corroborare la cosiddetta pista dell’"del". Ipotesi che prende corpo da vicende che, secondo la, "sono state equivocate e ricostruite in modo tale da proporre deduzioni mendaci". L’"del", che prima che cominciasse la serie di omicidi delcon il duplice assassinio di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco a Signa era stato indagato per il furto all’armeria “Guidotti“, secondo gli accertamenti svolti dalle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti non venne trovato in possesso di cartucce bossoli compatibili con l’arma del serial killer, ma di alcune munizioni (2 cartucce e due bossoli già percossi) da carabina.