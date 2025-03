Thesocialpost.it - Morto in Ucraina Yuri Previtali, foreign fighter italiano: l’annuncio dai media russi

Era originario di Bergamo e combatteva con l’esercito ucraino. A dare la notizia, un funzionario filorusso: “Era un nazista”Ihanno annunciato la morte di, 28 anni, originario di Palazzago, in provincia di Bergamo, e arruolato volontario nelle fila dell’esercito ucraino. La notizia è stata diffusa da Vladimir Rogov, presidente del coordinamento «per l’integrazione delle nuove regioni russe», che ha definito«un mercenario straniero eliminato» e lo ha etichettato come «nazista». Nessuna conferma, per ora, da parte delle autorità ucraine.La presenza dial fronte era nota da tempo. Ex camionista, aveva scelto di unirsi alla resistenzanel febbraio 2023, poco dopo l’invasione russa. Intervistato dalla stampa italiana, aveva dichiarato: «Sono disposto a morire per l’».