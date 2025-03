Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo schianto in A1. Si cerca il camion ‘pirata’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lui, Sauro Saccenti, 69enne che abitava a Viadana (Mantova), sarebbe rimasto vittima di un pirata della strada che, a seguito di unosul tratto reggiano dell’A1 si sarebbe allontanato senza prestargli soccorso. L’uomo è venuto a mancare il 23 marzooltre un mese di sofferenza causata dai problemi fisici dovuti all’incidente. L’uomo stava viaggiando il 15 febbraio sulla corsia nord dell’autostrada, nella nostra provincia, a bordo di una Toyota Yaris guidata da un altro uomo e che trasportava anche una terza persona. Da quanto emerge, la macchina avrebbe avuto un impatto con un altro mezzo, per poi finire contro il guard rail, ma il conducente non si sarebbe fermato.aver subito ricoveri in tre strutture, Saccenti è venuto a mancare il 23 marzo all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (Cremona).