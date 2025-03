Ilgiorno.it - Morto a 53 anni Beppe Grossi, lutto nel giornalismo lecchese. ''Aveva un sorriso contagioso''

Lecco, 29 marzo 2025 –in. E'il collega Giuseppeper tutti.53. Era storico corrispondente del La Provincia di Lecco, il quotidiano locale di zona, macominciato al Resegone, settimanale cattolico della zona pastorale III della diocesi di Milano, quella di Lecco appunto, chiuso nel 2007.era giornalista dal 1994. Inizialmente si occupava della Valsassina, poi dei territori del circondarioe del lago.è mancato questa notte: non stava bene da tempo, ma sembrava si stesse riprendendo, invece una improvvisa crisi lo ha portato via. “Chi lo conosceva anche per il suo lato umano, come abbiamo avuto la fortuna di farlo noi, lo descrive come una persona mite, buona, sempre allegro e con un”, è il ricordo dei colleghi della Provincia che hanno lavorato con lui.