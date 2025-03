Nerdpool.it - Mondo Mizuki, Mondo Yokai – A Udine la prima mostra antologica in Italia di Shigeru Mizuki

100 opere originali, molte delle quali esposte fuori dal Giappone per la prima volta, riproduzioni, riviste, libri, documenti video e testi critici per ricostruire l’universo di Shigeruuno dei più grandi maestri giapponesi di manga. È, laa cura di Canicola e Vincenzo Filosa ePRO, Tokyo che dal 26 aprile al 30 agosto 2025 porta negli spazi di Casa Cavazzini al’universo creativo di un Maestro senza eguali, specialista di storie di– le mostruose apparizioni della mitologia giapponese – e studioso del relativo folklore, dallo stile unico e personalissimo.Organizzata in occasione della ventisettesima edizione del Far East Film Festival,in Italia, e la seconda in Europa dopo la personale di Angoulême del 2022, a celebrare uno dei più grandi autori dell’arte sequenziale giapponese: un’operazione che permette agli amanti deldei manga, e non solo, di perdersi tra capolavori indimenticabili.