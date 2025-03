Mondiali pattinaggio artistico Boston Guignard Fabbri quarti dopo la Rhythm | Non ci sembrava di aver fatto male

Leggi su Sportface.it

“Non so esattamente cosa sia successo, a noi non è sembrato dipattinatoa livello tecnico, c’erano alcuni passaggi in cui eravamo un po’ rigidi, probabilmente, non abbiamo certo pattinato al nostro meglio, ma non cidi. Agli Europei siamo stati una delle uniche due coppie ade il livello 3 sulla “pattern step”, qui invece abbiamo avuto il livello 1, poi sui twizzles ci siamo accorti anche noi che non sono stati eseguiti al meglio, ma tutto questo ci è costato parecchi punti“. Lo ha detto Marcoil quarto posto con Charlenenella danza ritmica nella terza giornata dei2025 didi figura, in corso di svolgimento al TD Garden di.“Eravamo un po’ più tesi del solito – ha continuatoai microfoni di Sportface, come raccolto da Vanni Gibertini – credo che abbiamo gestito la situazione abbastanza bene, ma il problema di oggi sono stati i livelli degli elementi.