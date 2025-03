Rompipallone.it - Mondiale per Club, Messi e Ronaldo insieme all’Inter Miami? L’annuncio di Fabrizio Romano

Leggi su Rompipallone.it

Sorge un clamorosa ipotesi che vedrebbe Cristianoe Leogiocare finalmente, parla.Sono sorte delle clamorose ipotesi che vedrebbero dopo tanti anni di rivalità sul campo, Cristianoe Leogiocare nella stessa squadra.L’idea è nata in vista delper, in molti sostengono che i due fuoriclasse potrebbero unirsi per dare spettacolo. Ne ha parlato meglionon giocherannoilper, parlaIl noto giornalista e esperto di mercato,, sui suoi canali social ha categoricamente smentito la notizia che avrebbe visto i due nello stesso. Ci speravano tutti, dal primo all’ultimo ma è stato giusto fare chiarezza sulla vicenda.non giocherannoilper, parla(Ansa) rompipallone.