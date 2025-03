Lanazione.it - Molesta due donne in centro, poi aggredisce i gestori di un locale. Arrestato grazie ai volontari

Leggi su Lanazione.it

Prato, 29 marzo 2025 – Hato alcuneche passavano da piazza Duomo, poi – non contento – ha provato a prendere da bere in unetnico della zona ma quando il’hanno mandato via ha ingaggiato una colluttazione con loro. E’ stata una serata movimentata quella di giovedì sera in dentro storico che si è risoltaall’intervento deidell’associazione “Oltre” che presidia ila una convenzione con l’amministrazione comunale. Secondo quanto appreso, l’uomo, un quarantenne italiano noto alle forze dell’ordine, con diversi precedenti, avrebbeto, allungando le mani, alcuneche stavano passeggiando in piazza Duomo poco dopo le 23. L’atteggiamento dell’uomo era insistente: il quarantenne appariva su di giri tanto che il ragazzo di una dellete si è recato nella sede dell’associazione “Oltre”, che si trova in piazza San Domenico, per chiedere aiuto.