Mobilità elettrica, il 14 aprile a Bologna si terrà "Battery Day 2025"

Il 14sila conferenza "Day", che si svolgerà presso il Centro Servizi diFiere, organizzata da A151 in collaborazione conIndustry. Questo evento intende riunire i personaggi che hanno fatto la storia delle batterie in Italia e proporre un momento di incontro e di confronto del mercato italiano in questo settore. La conferenza "Day" si aprirà con gli interventi di Francesco De Meo, advisor automotive ed esperto disostenibile presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, e di Antonio Rinaldi, responsabile del Laboratorio Tecnologie e Dispositivi per l'Accumulo Elettrochimico dell'ENEA. Seguiranno alcune sessioni: "Storie ed esperienze in Italia nel XX secolo: dai pionieri la spinta per il futuro" (con la partecipazione di relatori di varie aziende, tra cui FAAM, Midac Batteries, FIAMM Energy Technology, Eltec, Dongchi New Energy); "packs in Italia: le ricette per la leadership" (eV-Now!, Flash, E-GAP Engineering, Archimede Energia, BeonD); "packs in Italia: tra startup e leader emergenti" (Be2Hub, XBW, Sparq Technology, Privè, Liber - System Electronics, Fast Charge Engineering).