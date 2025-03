Mistermovie.it - Mister Movie | The Voice Senior: Ultime Blind Auditions e Semifinalisti!

The: Cosa è successo nell'ultima puntata?Ehi, appassionato di musica! Sei pronto per un tuffo nel mondo di "The"? Nell'ultima puntata delle, l'atmosfera era elettrizzante! I concorrenti, super talentuosi over 60, hanno dato il massimo per impressionare Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Immagina la scena: i coach, di spalle, che si affidano unicamente al potere della voce per scegliere i loro team. Un vero e proprio banco di prova per il talento!Knock Out alle porte: Chi ce la farà?Dopo intense, i team sono finalmente al completo! Ogni coach ha selezionato 6 voci incredibili per un totale di 24pronti a darsi battaglia. Preparati, perché la prossima fase, il Knock Out, sarà ancora più emozionante.