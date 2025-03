Mistermovie.it - Mister Movie | “The Voice Senior”: La Storia di Monica Bruno Commuove Antonella Clerici

: La Musica Come Rinascita Dopo il DoloreSei pronto ad ascoltare unache ti scalderà il cuore? A "The",da Lecce ha letteralmente emozionato tutti con la sua interpretazione di "Tutt’al più" di Patty Pravo. Ma dietro la performance c'è molto di più di una semplice esibizione canora.ha condiviso un momento molto personale, rivelando come la musica sia stata il suo primo amore e come, dopo un periodo buio segnato dalla malattia della madre, avesse perso la gioia di cantare.Una Figlia, Una Forza: Il Ritorno alla Musica dihttps://twitter.com/THEITALY/status/1905745788338307276Preparati perché qui arriva la parte più toccante. A darle la forza di tornare sul palco è stata la figlia, chedefinisce "l'amore della sua vita".