Mistermovie.it - Mister Movie | Stranger Things: Netflix Svela un nuovo Trailer a Sorpresa! (Non è la Stagione 5)

Dietro le Quinte di: Scopri "The First Shadow"Ebbene sì,ti ha un po' spiazzato! Invece deldella quintadi "" che stavi aspettando con ansia, la piattaforma ha rilasciato un video annuncio di undocumentario: "Behind the Curtain –: The First Shadow".Questo speciale ti porta nel backstage dello spettacolo teatrale ufficiale ambientato nel 1959, con giovani versioni di Jim Hopper e Bob Newby. Immagina di seguire le loro indagini su strani eventi legati alla famiglia Creel e di assistere all'amicizia tra Henry Creel e la figlia adottiva del preside Newby. Lo spettacolo ha debuttato con successo nel West End nel dicembre 2023, e questo documentario ti offre uno sguardo esclusivo sul cast e sulla troupe durante la preparazione di quella prima serata.