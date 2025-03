Mistermovie.it - Mister Movie | Malore per Andrea Pucci sul Palco, interrompe lo spettacolo a Forlì

Momenti di apprensione per il pubblico presente al Gran Teatro PalaGalassi di, doveha dovutore il suo“30 anni. e non sentirli” a causa di unimprovviso. Il comico, noto per la sua carriera televisiva e le performance in programmi come Colorado, ha lasciato ildopo circa mezz’ora dall’inizio della serata.Il pubblico in attesa e l’annuncio degli orchestraliSecondo quanto riportato dal Resto del Carlino,ha pronunciato poche parole prima di abbandonare la scena: «Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti». Dopo essersi diretto dietro le quinte, il pubblico ha atteso diversi minuti prima che i suoi orchestrali comunicassero ufficialmente che lonon sarebbe proseguito.Nessuna grave conseguenza, show riprogrammatoFortunatamente, le condizioni di salute del comico non sembrano destare preoccupazione.