Mister Movie | Josh Hutcherson Ritorna a Panem? L’Attore Vuole un Nuovo Film di Hunger Games!

Sei un fan sfegatato di ""? Allora questa notizia ti farà saltare dalla sedia!, il nostro amato Peeta Mellark, ha espresso il suo desiderio ardente di tornare aper un.Peeta diin Forse?Supplica per un Altro CapitoloL'attore, che ha interpretato Peeta in tutti e quattro ioriginali, ha dichiarato apertamente che riprenderebbe volentieri il ruolo, esortando persino l'autrice Suzanne Collins a scrivere unromanzo che continui la storia. Immagina di rivedere Peeta sul grande schermo!è affascinato da cosa succede tra la formazione della sua famiglia e la fine della storia, ecapire come il mondo è arrivato a quel punto.Suzanne Collins Scriverà la Storia? Ipotesi e Novità sul Futuro diLa domanda che tutti si pongono è: Suzanne Collins ascolterà l'appello di? L'autrice ha recentemente pubblicato il suo quinto libro della saga, "Sunrise on the Reaping", il secondo prequel della serie dopo "Ballata dell'Usignolo e del Serpente".