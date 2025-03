Mistermovie.it - Mister Movie | Il CEO di ChatGPT risponde a chi trasforma le Immagini in Personaggi Ghibli con l’AI

Leggi su Mistermovie.it

L'Ultima Frontiera dell'IA:rsi in unSei pronto a vedere la tua immagineta in un capolavoro animato? Grazie all'ultima tecnologia di OpenAI, ora puoi! Il loro nuovo generatore di, integrato in GPT-4o, sta spopolando sui social media. Gli utenti si divertono are le loro foto nello stile inconfondibile dello Studio, lo studio di animazione giapponese dietro a film come "La città incantata" e "Il mio vicino Totoro". Persino il CEO di OpenAI, Sam Altman, si è unito al divertimento, cambiando la sua immagine del profilo con una versione-ficata di sé stesso. È un modo divertente e creativo per esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, non trovi?Miyazaki Dice No: L'IA è un Insulto alla Vita?Nonostante l'entusiasmo generale, non tutti sono a bordo.