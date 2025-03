Mistermovie.it - Mister Movie | Fincher & Brad Pitt: nuovo film au Netflix? Ecco Cosa Sappiamo!

Leggi su Mistermovie.it

: Una Coppia Vincente Pronta a Riunirsi?David, un duo che ha fatto la storia del cinema, potrebbero presto tornare a collaborare per unprogetto targato. Pensa solo a "Seven", "Fight Club" e "Il Curioso Caso di Benjamin Button": tre capolavori nati dalla loro sinergia! Ora, immaginapotrebbero creare insieme sulla piattaforma streaming più famosa del mondo. Le voci si rincorrono e, anche se i dettagli sono ancora top secret, l'idea di rivederli all'opera insieme è già elettrizzante.Bolle in Pentola: Sequel a Sorpresa o Nuova Avventura?Sembra chestia preparando un sequel di unche, attenzione, non ha diretto in precedenza. Che si tratti di un'operazione nostalgia o di una rivisitazione audace, ilo è fitto. E qui entra in gioco: la sua presenza nel cast non è ancora confermata, ma la speranza dei fan è palpabile.