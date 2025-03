Mistermovie.it - Mister Movie | Film da Vedere, The Lady in the Van: un capolavoro poco conosciuto di Maggie Smith

Leggi su Mistermovie.it

Tra i numerosiinterpretati da, ce n’è uno che merita particolare attenzione ma che è spesso trascurato: Thein the Van, uscito nel 2015 e diretto da Nicholas Hytner. In questa pellicola, la celebre attrice britannica offre una delle sue interpretazioni più intense e affascinanti, discostandosi dal ruolo iconico della contessa vedova di Grantham in Downton Abbey. Con il suo inconfondibile sguardo severo e movimenti studiati,dà vita a un personaggio complesso e profondo.La storia di Miss ShepherdIlè tratto dalle memorie di Alan Bennett, pubblicate sulla London Review of Books, e racconta la vera storia di Miss Shepherd, una donna senzatetto eccentrica e irascibile che finisce per stabilirsi con il suo furgone nel vialetto di casa dello scrittore, restando lì per ben 15 anni.