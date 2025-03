Mistermovie.it - Mister Movie | Damiano David del Måneskin Confessa cosa pensa del Grande Fratello!

e il "": Confessioni InaspettateEbbene sì, amici! Anche il carismatico, frontman dei, ha un "guilty pleasure": il "". Durante un'intervista radiofonica in Germania,ha rivelato di seguire, seppur indirettamente tramite i social media, le avventure degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Non te lo saresti mai aspettato, vero? Questa confessione ha scatenato un vero e proprio dibattito tra i fan del reality e quelli della band, dimostrando come il format riesca a catturare l'attenzione anche di chi, come, non è un assiduo spettatore.Zeudi, Helena e.Divertimento? Il "Drama" Secondoha ammesso di essere a conoscenza delle dinamiche interne alla casa, in particolare del dramma sentimentale tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes.