Mister Movie | Clash Royale | Addio Bauli a Tempo e Shop Benvenuta Fuorilegge Boss e Boia Evoluto

Supercell rivoluziona! Dìalle attese infinite per aprire ie preparati a un'esperienza di gioco più fluida e gratificante. Ma le novità non finiscono qui: una nuova campionessa sta per scendere in campo! Sei pronto a scoprire tutto?Basta Attese! Ricompense Immediate in ArrivoFinalmente, niente più code per i! Supercell ha ascoltato i giocatori e ha deciso di eliminare del tutto il sistema deicon timer. Immagina: ogni vittoria si tradurrà in ricompense istantanee. Oro, carte, corone, premi casuali. tutto subito a tua disposizione! Questo significa che anche sessioni di gioco brevi saranno molto più gratificanti. Unal senso di frustrazione e un benvenuto al puro divertimento!Negozio Stagionale: Passe Sfide si Fanno AvantiUn'altra grande novità è l'al negozio stagionale.