Mister Movie | Ascolti tv Venerdì 28 Marzo | Chi Ha Vinto la Sfida?

The Voice Senior Domina la Prima Serata: I Numeri Che Devi ConoscereSei curioso di sapere chi ha tenuto incollati gli italiani allo schermosera? Su Rai 1, "The Voice Senior" ha fatto il botto, attirando ben 3.525.000 spettatori e raggiungendo uno share del 23,16%! Un risultato impressionante, non trovi? Su Canale 5, la serie "Tradimento" ha comunque ottenuto un buon riscontro, con 2.002.000 telespettatori e uno share del 12,89%. La competizione è stata agguerrita, ma "The Voice Senior" si è confermato un vero e proprio fenomeno.Dalle Fasce Preserali ai Telegiornali: Un'Analisi Dettagliata degliMa la battaglia per glinon si è fermata alla prima serata! Nella fascia access prime time, "Cinque Minuti" su Rai 1 ha quasi sfondato il muro dei cinque milioni di spettatori, mentre "Affari Tuoi" ha raggiunto l'incredibile cifra di 5.