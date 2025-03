Juventusnews24.com - Miretti Juve, parla l’agente: «Quella di oggi è una partita particolare. Futuro? La società crede in lui»

di RedazionentusNews24del centrocampista passato in prestito secco al Genoa e di rientro a Torino al termine di questa stagione. Cosa ha dettodi Fabio, Francesco Branchini, hato a Gianlucadimarzio.com del suo assistito in vista della sfida ditrae Genoa. Le sue dichiarazioni.– «Sarà unasicuramente, Fabio èntino dentro da quando era bambino. Sul telefono della fidanzata c’è una foto di lui con la maglia delladi quando era davvero un piccolo. Ci sarà sicuramente un po’ di emozione, ma in questo momento è veramente molto focalizzato sul Genoa»PERCORSO – «Ha voluto fare un anno fuori dallantus, in accordo con la, che al ragazzo ci tiene. Tant’è vero che è in prestito secco e a fine stagione tornerà alla base prima di vedere quale sarà il suo