Minacce all’ex fidanzata divieto di avvicinamento per un caudino

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Stazione di Vitulano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldialla parte offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento.Il destinatario del provvedimento è un giovane residente a Montesarchio, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex, residente a Vitulano. E’ stato accertato, in particolare, che l’indagato, con condotta abituale, aveva molestato e minacciato la vittima mediante ripetuti contatti a mezzo SMS, applicativi Facebook e Instagram, dal tenore chiaramente molesto e minaccioso, augurandole ripetutamente di fare una brutta fine, minacciandola di mandare in galera il padre, di spedire in “manicomio” la madre, insultandola con plurimi epiteti (ad esempio “ratta”, “pezzente”, “zoc.