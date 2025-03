Iltempo.it - Mimmo Lucano è decaduto ma nomina il vicesindaco Spanò

Il piccolo comune di Riace rischia di precipitare in un vuoto istituzionale senza precedenti. Al centro della bufera c'è ancora una volta, l'ex sindaco simbolo del modello di accoglienza dei migranti, condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione lo scorso febbraio a un anno e sei mesi di reclusione per falso, con pena sospesa. Una sentenza che ha innescato la procedura di decadenza automatica dalla carica di sindaco della cittadina calabrese ai sensi della legge Severino, come ribadito dalla Prefettura di Reggio Calabria lo scorso 13 marzo. Eppure, nonostante tutto,continua a tenere le redini del Comune, compiendo atti amministrativi che appaiono privi di qualsiasi fondamento amministrativo. Il caso scoppia lo scorso 26 marzo, in pratica, dopo 13 giorni che l'eurodeputato di Avs (il partito di Bonelli & Fratoianni) era giàda primo cittadino, ovvero quando un atto ufficiale pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune calabrese sancisce ladi un nuovo, Maria Caterina, da parte dello stesso