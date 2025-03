Biccy.it - Milly alla ricerca di vip per Ballando, il “no” celebre che si è beccata

Dopo l’esperimento fatto con L’AcchiappaTalenti,Carlucci quest’anno avrebbe voluto riesumare Il Cantante Mascherato, ma visto il grande successo dell’ultima edizione di Bndo Con le Stelle, la Rai ha preferito celebrare lo storico show. Per queste ragioni a maggio andrà in onda Sognando Bndo, un programma in cui aspiranti nuovi maestri di Bndo Con le Stelle si sfideranno tra loro e verranno giudicati dfamosa giuria della Carlucci, che è rimasta la stessa.La conduttrice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva, ma anche della prossima edizione di Bndo Con le Stelle,infatti è già in cerca dei concorrenti che vedremo in pista da ottobre. Per il momento c’è un no, quello di Chiara Ferragni (che aveva ricevuto un invito surreale anche in diretta tv) ufficialmente contattata, ma che ha preferito rifiutare l’invito.