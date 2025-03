Ilgiorno.it - Milano, tenta di abusare di una ragazzina: arrestato 20enne con problemi psichiatrici

– Ha cercato di usare violenza a unaprima molestandola a bordo di un autobus, poi buttandola a terra per strada. Le urla della quattordicenne, ieri pomeriggio , hanno richiamato i passanti e l'aggressore è fuggito. Ma è stato preso questa mattina – sabato 29 marzo – dagli agenti della Polizia locale dii quali, dopo l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona e grazie alla conoscenza del territorio del Comando di zona, sono giunti a bloccare un ventenne italiano con. L'accusa per lui è di violenza sessuale. Le molestie erano cominciate a bordo dell'autobus 63 e laera scesa in zona Muggiano, alla periferia del capoluogo lombardo. Il giovane l'aveva seguita per alcune centinaia di metri e, in via Lucera. l'aveva gettata a terra cercando didi lei.