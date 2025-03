Calciomercato.it - Milan: rinforzo dalla Spagna, arriva con Conte

Leggi su Calciomercato.it

Il nome del tecnico leccese è ritornato in auge per quanto riguarda la squadra rossonera. E non è da escludere un colpo a sorpresaIlprogramma il futuro. Mentre in campo si proverà a conquistare il quarto posto, in società si è al lavoro per riuscire ad individuare le scelte giuste in ottica prossima stagione. Gli errori commessi la scorsa estate sono serviti da insegnamento ed ora si stanno cercando figure giuste. Nelle ultime ore è uscito il nome di Manna come direttore sportivo. Una idea da tenere in considerazione anche se molto complicata considerato il lungo contratto con il Napoli.con(Ansa) – calciomercato.itDiscorso diverso, invece, per. Il tecnico leccese piace e potrebbere con maggiore facilità rispetto al direttore sportivo in rossonero.