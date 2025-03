Serieanews.com - Milan, Paratici arriva e piazza un doppio colpo: allenatore e difensore

Leggi su Serieanews.com

Ilè pronto a cambiare volto in estate:è ormai il futuro ds del club ed è già pronto are due colpi, tecnico eun– SerieAnewsIlsi prepara ad affrontare una partita decisiva contro il Napoli al Maradona domani, un incontro che potrebbe determinare le residue speranze di centrare il quarto posto in campionato. La squadra di Stefano Pioli sa bene quanto sia fondamentale ottenere i tre punti in questa sfida per rimanere in corsa per l’Europa. La tensione è palpabile, eppure i tifosi rossoneri stanno già volgendo lo sguardo al futuro, a una stagione che si preannuncia di grande cambiamento., rivoluzione in estate: Conceiçao saluta,al comandoSe il presente è ancora tutto da giocare, la vera rivoluzione in casaarriverà in estate.